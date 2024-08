Stiamo lavorando affinché il Simiani diventi un centro d’eccellenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) L’ospedaledi Loiano è il presidio sanitario, dipendente da Ausl Bologna, che serve anche tutti i paesi limitrofi, quali Monghidoro e San Benedetto. Tanti gli investimenti previsti tra lo scorso anno e quest’anno da parte di Ausl e Regione. "Si assiste un pò ovunque ad una continua emorragia di medici che dal lavoro nel pubblico si orientano verso il privato . Nel nostro caso – dice Giulio Masiello, neo assessore alla Sanità - si aggiungono le richieste di trasferimento in altri ospedali più grandi, dove i medici più giovani preferiscono lavorare per migliorare la loro professionalità. Noimonitorando la situazione confrontandoci con la dirigenza dell’Azienda Usl e coi referenti politici regionali e del territorio per cercare di prevedere e prevenire le criticità.