Soddisfatte le associazioni di categoria | Bene il vino ma anche l’uva da tavola

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024)per l’avvio di vendemmia tutte le principalidiagricola che non nascondono peròil contesto difficile. E così Confagricoltura Bologna per voce del suo presidente Davide Venturi osserva che "per il momento, possiamo ritenerci soddisfatti della vendemmia, che in molte zone è iniziata in anticipo, specialmente in pianura, mentre in collina si stanno rispettando più o meno le tempistiche classiche. La resa sembra buona, così come la qualità.