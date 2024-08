Sinner e il caso doping Kyrgios alza il tiro | Nulla contro di lui ma le condizioni devono essere uguali per tutti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) “Penso di sostenere ogni parola. Tutto ciò che scrivo sui social media lo devo difendere. Ho visto molti amici passare attraverso iledsospesi. Ogni volta che una di queste viene fuori, c’è sempre un processo diverso per differenti giocatori. Non c’èa livello personale. Penso che abbia avutomigliori. Non credo che sia uguale per il resto del circuito e non è giusto“. Dopo aver attaccato pesantemente Janniksu X – in seguito alla positività per contaminazione involontaria al Clostebol, agente anabolizzante contenuto in alcune pomate o spray cicatrizzanti e sostanza proibita dall’Itia (International Tennis Integrity Agency) perché dopante – Nicknon si è risparmiato ai microfoni di Espn.