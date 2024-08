Serie D Ancona parla Martiniello | Ho le idee chiare Siamo un gruppo coeso e abbiamo voglia di dimostrare il nostro valore

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 27 agosto 2024) L’intervista all’attaccante dorico: “La vittoria contro la Recanatese ci allieta ma non ci fa certo sedere sugli allori.ununito che lavora con serenità e diligenza. Suderemo tutti la maglia fino alla fine, questa volta è vietato sbagliare. Domenica contro la Vigor Senigallia ci aspetta una sfida ardua ma che non ci spaventa, cercheremo di mettere la stessa grinta e cattiveria agonistica messa a Recanati. È stato emozionante scendere in campo e trovare il tifo dorico così caloroso, non vedo l’ora di vederli anche al Bianchelli, sono la nostra adrenalina”., 27 agosto 2024 – Antonio, goleador della prima uscita ufficiale dell’in occasione del turno preliminare di Coppa Italia contro la Recanatese e vinto 1-3 dai dorici guidati da mister Massimo Gadda, cidelle sue impressioni di quella sera.