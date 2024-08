Scontro tra pullman e camion a Roma | due feriti lievi

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 27 agosto 2024)in via Gregorio VII: vigili del fuoco intervengono per liberare i passeggeri del. A, in via Gregorio VII, si è verificato un incidente tra unprivato e un autocarro, che ha provocato due. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e le pattuglie del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale. I due, il conducente e il passeggero del, sono stati trasportati in ospedale con codice giallo. A bordo delsi trovavano il conducente e 27 passeggeri, tutti illesi. Tuttavia, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberare i passeggeri, poiché il portellone del bus si era incastrato a seguito dell’impatto.