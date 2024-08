Oasis tutti pazzi per il ritorno | Date prima i biglietti agli over 40

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 27 agosto 2024) (Adnkronos) – L'annuncio deldeglidopo 15 anni ha mandato i social in tilt. I fan fanno il countdown per sabato 31 agosto quando sarà possibile acquistare idel tour della band inglese e in tanti condividono emozioni, paure e idee sui social: da chi si chiede se i server di Ticketmaster L'articoloper il: “40” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.