Oasis | la reunion è realtà

(Di martedì 27 agosto 2024) Alla fine è successo, glisi sono finalmente riuniti e hanno annunciato un tour negli stadi inglesi e irlandesi nel 2025. I fratelli Gallagher avevano messo in stand by la band nel lontano 2009. Da pochi minuti hanno annunciato un nuovo tour,LIVE 25, con 14 date negli stadi che si svolgeranno tra Cardiff, Manchester, Londra, Edimburgo e Dublino la prossima estate. Questi saranno gli unici spettacoli della band in Europa nel 2025, ma un comunicato stampa afferma che sono in corso trattative per portare lo show fuori dall'Europa. L'annuncio atteso da milioni di fan arriva a pochi giorni dalla ripubblicazione con inditi del primo leggendario album del gruppo, Definitely Maybe, uscito nel 1994.Il fenomeno delleè uno dei più grandi business del mercato della musica e qui sotto ve lo raccontiamo nei dettagli.