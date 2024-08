Mangiare pane e prosciutto sulla via dei pendolari in mezzo al bosco Storia di una norcineria speciale

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 27 agosto 2024) «Lu passi a prenne lua Strettura?», chiedono genitori e nonni in dialetto folignate o spoletino, con una buona dose di "u" a storpiare le parole, tutte le volte che da Roma figli e nipoti tornano in Umbria in macchina. Quindi da anni fuori sede, ma anche avventori, turisti (soprattutto romani), amanti del trekking e dell'arrampicata, quei pochi ed eroici residenti dell'Appennino deviano dall'antica via Flaminia per rendere omaggio alla genuinità della Macelleria Martinelli che ildi Strettura ce l’ha sempre. E già che ci si arriva, si chiede un panino volante alla vecchia maniera, daprima di rimettersi in auto: due semplici fette disciapo alte un dito con invari strati didi Norcia tagliato a mano, spesso quanto basta per far triplicare la salivazione.