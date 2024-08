L’ultimo record di Babe Ruth | la maglia del fuoricampo contro i Chicago Cubs venduta per 241 milioni di dollari

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Un prezzo folle per un cimelio entrato nella storia dello sport. Ladei New York Yankees cheindossò nel 1932è statadalla casa d’aste Heritage Auctions per una cifra pari a 24,1di(ovvero 21,5di euro). 92 anni fa il leggendario giocatore di baseball mise a segno unal quinto inning della terza partita delle World Series. Stabilito un nuovo: è la memorabilia sportiva più costosa di sempre. Doppiate le divise indossate da Michael Jordan nelle Nba Finals 1998 (a poco più di 9di euro) e da Diego Armando Maradonal’Inghilterra nel mondiale del 1986 (a 8,8di euro).