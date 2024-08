Louis Vuitton Cup 2024 gli orari esatti delle regate di Luna Rossa Il calendario completo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 agosto 2024) Ultimi due giorni di attesa a Barcellona in vista dellaCup, che scatterà ufficialmente giovedì 29 agosto con i primi match race. Archiviata la parentesi legata allepreliminari, si comincia dunque a fare davvero sul serio perPrada Pirelli (sconfitta da Emirates Team New Zealand nell’ultimo atto della Final Preliminary Regatta) con la fase a gironi del torneo di selezione dei Challenger. I cinque team sfidanti (il challenger of record Ineos Britannia,, American Magic, Alinghi e Orient Express) si daranno battaglia in un doppio round robin di match race al quale prenderà parte anche il Defender New Zealand, seppur fuori classifica. A conti fatti ciascuna squadra affronterà due volte tutte le rivali e al termine di questo ciclo di testa a testa le prime quattro della graduatoria generale accederanno alle semifinali.