Lodi i docenti tornano a scuola con il progetto Tilab

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 agosto 2024), 27 agosto 2024 – Idegli istituti partner del, promosso da Fondazione Cariplo e da Regione Lombardia, per rilanciare la formazione professionale nel territorio,sui banchi. Vogliono imparare “soft skills” (competenze trasversali) e attività in laboratorio utili per lanciare una didattica innovativa. Idegli istituti partner diaffrontano la sfida educativa mettendosi in gioco nell’apprendere metodologie sperimentali di insegnamento. Puntare sulla didattica innovativa per potenziare le proposte rivolte ad adolescenti e giovani delgiano è uno degli obiettivi del