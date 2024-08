Lo scontrino pazzo è servito Ecco tutti i balzelli dalla posata in più al taglio della torta con cui bar e ristoranti vessano i clienti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Prosegue anche nel 2024 l’ondata di “extra-costi pazzi” con cui bar eitalianiche spuntano per qualsiasi servizio aggiuntivo richiesto ai tavoli. Lo denuncia Assoutenti, che chiede oggi a governo e Parlamento di intervenire per porre un freno al fenomeno e stabilire regole su tutto il territorio. “Siamo in presenza di una vera giungla nel settoreristorazione, con i gestori di bar eche richiedono ai consumatori extra-costi assurdi che non appaiono in alcun modo giustificati, spiega il presidente Gabriele Melluso.alcuni esempi. Si va dai pochi centesimi di euro chiesti per un bicchiere di acqua del rubinetto al bar o per la polvere di cacao sul cappuccino, fino al caso recente dei 58 euro per tagliare una