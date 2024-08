La chiave è El Kaddouri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) Il primo giorno dell’ultima settimana di mercato se n’è andato senza sussulti particolari. Nessuna operazione conclusa, né in entrata né in uscita, per la Spal che quindi adesso ha soltanto quattro giorni a disposizione per fare quadrare i conti. In realtà, almeno per un’operazione molto particolare, non sono esclusi i tempi supplementari. Il caso di Omar El, svincolato di lusso classe 1990, fa infatti storia a sé. Il marocchino si sta allenando con continuità assieme alla squadra di Dossena da alcune settimane, e recentemente ha lanciato messaggi d’amore alla Spal. Il suo talento non è in discussione, e a quanto pare anche la condizione fisica comincia a migliorare, senza dimenticare che il tecnico – che lo conosce come le proprie tasche – potrebbe utilizzarlo in diversi ruoli del centrocampo e dell’attacco.