Jeremy Allen White sulla sua ultima campagna per Calvin Klein | Se ti senti a tuo agio sembrerai più figo

(Di martedì 27 agosto 2024) Siamo a fine agosto esi trova a Los Angeles, ma l'attore pensa già all'estate nella sua New York. «È dura l'estate a New York, ma la adoro», mi ha dettoper telefono la scorsa settimana. «So di non essere il solo, ma non credo che siamo in molti. È il periodo dell'anno che preferisco a New York». L'anno scorso, l'attore vincitore di un Emmy ha girato la sua primadi intimosu un tetto di Manhattan, posando in mutande contro lo skyline. Oggi è tornato per il secondo round e questa volta indossa l'collezione Autunno/Inverno 2024 del marchio nella soleggiata Los Angeles, in un nuovo portfolio a bordo piscina fotografato da Mert Alas. A parte il luogo della West Coast, la principale differenza rispetto alla primaè che oraindossa davvero dei jeans.