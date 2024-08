Intelligenza artificiale e mercati | impatti e quattro rischi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 27 agosto 2024) Ifinanziari sono in preda all’entusiasmo degli investitori per l’e questa frenesia non mostra segni di cedimento. In virtù della sua potenziale capacità di mettere le ali alla produttività in tutti i settori dell’economia, l’IA generativa è chiaramente un concetto essenziale per tutti noi e deve essere compreso non solo dal punto di vista del suo influsso sulla nostra vita, ma anche da quello degli investimenti. A tale proposito, “vi sonoda prendere in considerazione”. come spiega Chris Buchbinder, Gestore di portafoglio azionario di Capital Group. Investitori spesso sopravvalutano impatto a breve termine della tecnologia Tendiamo a sopravvalutare l’impatto che avrà nel breve termine l’innovazione tecnologica, ma a sottovalutarne quello nel lungo termine. Ciò – prosegue Buchbinder, può essere spiegato dalla curva J della produttività.