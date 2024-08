Il trio di podcaster vola a Los Angeles Hollywood ha una proposta impossibile da rifiutare

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 27 agosto 2024) Un palazzo di New York, un gruppo di tre inquilini (Charles, Oliver e Mabel – quest’ultima ormai abusiva) e un delitto a stagione da risolvere. La formula di Only murders in the building 4 – da oggi 26 agosto su Disney+ con il primo episodio – è sempre la stessa. E sempre la stessa e la bellezza sorprendente con cui gli autori di questa serie mescolano crime, gag, musical, storia del cinema e leggera critica sociale. E nuovi attori che si ipotizza facciano la fila per avere una parte.