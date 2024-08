Gli oggetti cult di Friends tra cui il divano del Central Perk all’asta

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 27 agosto 2024) A 30 anni dalla messa in onda della prima puntata, è ancora-manìa. La Warner Bros., in collaborazione con Julien’s Auctions, in onore dell’importante anniversario della sit-comdegli anni Novanta ha messoalcunidi scena che verranno battuti il prossimo 23 settembre a Los Angeles. GUARDA LE FOTO Il cast diieri e oggi: come erano e come sono diventatiglidi scena diNon una data casuale: il primo episodio diaveva debuttato il 22 settembre del 1994. L’asta permetterà di aggiudicarsi pezzi di storia della televisione: come una replica del famosoarancione del, luogo di ritrovo di Monica, Rachel, Phoebe, Ross, Chandler e Joey. Si stima che il prezzo per accaparrarselo possa aggirarsi tra i due e i tremila dollari.