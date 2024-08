Fognini-Machac oggi in tv | orario canale e diretta streaming primo turno US Open 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 27 agosto 2024) Fabiose la vedràcontro Tomasnel match valido per ildegli US. Partita complessa per il veterano ligure, che torna a giocare sul cemento all’aperto a distanza di più di cinque mesi dal challenger di Phoenix.fin qui è stato protagonista di una stagione positiva che l’ha visto entrare tra i primi 40 del ranking mondiale. Non c’è alcun precedente tra i due giocatori, ma senz’altro la maggiore preparazione del tennista ceco gli garantisc i favori del pronostico in questo match diround a Flushing Meadows. PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo, martedì 27 agosto, come 2°match dalle 17:00 italiane. La copertura televisiva degli Usè affidata a Sky Sport e SuperTennis (ch. 212 di Sky, ch. 64 del digitale terrestre), che seguiranno in simulcast i tabelloni dello slam americano.