Eat to Meet il progetto di Cna Pisa per fare networking tra imprenditori

(Di martedì 27 agosto 2024) Cascina, 27 agosto 2024 - EAT TO: benvenuto al Business Speed Date a cura di CNAche, ancora una volta, favorisce e tende la mano a incontri one-to-one pere professionisti. Appuntamento, giovedì 12 settembre a Villa Maya (via Piccina, 14 Latignano, Cascina), con un– ideato da CNAcon la compartecipazione della Camera Commercio Toscana Nord-Ovest e la collaborazione del Polo Tecnologico Navacchio e dell’ Agenzia ABC srl - che altro non è che un nuovo modo per ampliare i propri contatti e conoscenze in ambito lavorativo. Molto più di un’occasione die di una cena di lavoro: si tratta, infatti, di uno “speed date dinner”.