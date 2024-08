Crochet therapy | tutti i benefici di lavorare all’uncinetto

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 27 agosto 2024) Non è solo il trend del momento. L’uncinetto sta vivendo il suo vero e proprio momento di gloria: non è solo alla moda, ma è anche un toccasana per il benessere psico-fisico. GUARDA LE FOTO Gli abiti copricostumepiù chic del 2024 Idell’uncinettoi filati colorati ha innumerevoli: tra questi stimola la creatività, migliora la concentrazione e aumenta l’autostima. Insomma, ilrafforza la mente. L’uncinetto spazza via ansia e nervosismo: combatte lo stress e regala buon umore, oltre a rallentare il declino cognitivo. Inoltre aiuta a migliorare la concentrazione impedendo alla mente di divagare, fermando così i pensieri intrusivi.