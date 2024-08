Concerto annullato Il sindaco ‘caccia’ il cantante italiano dalla festa | scoppia il caso per il motivo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 27 agosto 2024)benché fosse programmato: ildi Nichelino ha deciso di cancellare l’esibizione del, già contrattualizzato, per lapatronale di San Matteo. Per il primo cittadino del paesino che si trova vicino Torino l’artista ha “idee inaccettabili, lontane dai valori della democrazia”. Queste le motivazioni per cui ilnumero 40 di Giuseppe Povia, che però si è già esibito in circa 100 concerti, è. La replica del diretto interessato alGiampiero Tolardo è arrivata via social:“È ilnumero 40, a Nichelino, in provincia di Torino. Mi aveva chiamato l’organizzatore di un talent, avevamo tanto di contratto firmato, con il logo del comune, il patrocinio e tutto il resto – spiega Povia . Qualcuno s’è messo di mezzo a mettere un veto. Ve lo dico senza polemica, non mi piace soffrire in silenzio”.