Classifica senza errori arbitrali | 2 giornata Serie A 2024-2025

(Di marted√¨ 27 agosto 2024)secondadiA. Focus sulle partite e le principali polemiche emerse. Non male laarbitrale anche se non mancano sbavature regolamentari ed incertezze a Cagliari e Verona. Non hanno tutti torti i fans sardi a lamentarsi sulla scelta di Di Bello al 77‚Äô nel ritenere involontario il retropassaggio di Barba al proprio portiere Reina. Manca al Cagliari una punizione indiretta perch√© il portiere non pu√≤ toccare con le mani la sfera dopo un passaggio volontario di un compagno di squadra. Non brilla pi√Ļ di tanto Giua a Verona. Sul piano strettamente disciplinare mancano i cartellini gialli per Fagioli, Suslov e Cambiaso. Poco da eccepire sul piano tecnico ma sarebbe anche opportuno che alcune scelte fossero anche ¬†suffragate da opportuni replay.