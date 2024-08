Bufera di grandine sulla città | crollo di alberi aerei deviati

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 27 agosto 2024) Un’ondata di maltempo ha colpito Bologna e l’intera zona che si estende fino alla provincia di Forlì-Cesena, con piogge intense e grandinate che hanno causato numerosi disagi. Nel capoluogo felsineo, il forte temporale, accompagnato da tuoni, fulmini e raffiche di vento, si è scatenato nel primo pomeriggio, subito dopo pranzo. In molte aree della, oltre alla pioggia, si è abbattuta anche una violenta grandinata. Traffico congestionato inLe condizioni meteorologiche avverse hanno rapidamente provocato congestioni nel traffico cittadino. In particolare, il ponte di via Stalingrado è rimasto bloccato, con automobili e motociclette che hanno cercato rifugio dalla, aggravando ulteriormente la situazione della viabilità. Disagi all’aeroporto di Bologna Il maltempo ha avuto ripercussioni anche sul traffico aereo.