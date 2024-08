Bologna insulta e minaccia di morte l' ex compagna | arrestato 42enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024), 27 agosto 2024 - Hato eto dil'exe per questo un quarantaduenne è statodai carabinieri con l'accusa di atti persecutori nei confronti della donna. Il tutto è accaduto l'altro giorno quando i carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti in via Caduti di Casteldebole in quanto i residenti avevano segnalato una violenta lite tra alcune persone. Al momento del loro arrivo, dopo pochi istanti, i militari dell'Arma hanno trovato un solo uomo, il quarantaduenne, originario del Marocco, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine, il quale ha riferito di essere stato aggredito da alcuni suoi connazionali senza un giustificato motivo, per poi darsi alla fuga.