Benevento-Cavese le pagelle | Nunziante decisivo Pinato spacca la partita

(Di martedì 27 agosto 2024) Tempo di lettura: 6 minutiIn attesa di recuperare qualche pedina e con una condizione fisica generale deficitaria, ilha messo in cassaforte i primi tre punti della stagione rimontando la. Ottima la prova ditra i pali,in piĂą occasioni. Determinante l’ingresso dinon solo per il gol del 2-1. Ok Perlingieri, fondamentale per cambiare l’inerzia della gara indirizzandola sulla sponda giallorossa.Â7 – Non può nulla sull’autogol di Tosca perchĂ© il cross di Rizzo è troppo veloce e lo mette fuori causa. Si oppone alla grande su due conclusioni di Sorrentino tenendo a galla la Strega. Perfetto anche sul finire del primo tempo quando Pezzella lo impegno su palla inattiva.  BERRA 6 – Si fa trovare impreparato sul primo gol quando lascia troppo spazio nella sua zona a Rizzo.