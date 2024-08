Bayesian | Cinque vittime nella stessa cabina Perché? E perché nessuno li ha aiutati? Si allarga l’inchiesta

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 27 agosto 2024)sull’affondamento dello yachte sulla morte di sette passeggeri sie ora coinvolge, oltre al capitano James Cutfield, anche tre membri dell’equipaggio: il comandante in seconda Tijs Koopmans, l’ufficiale di macchina Tim Parker Easton e il marinaio Mattew Griffith. Quest’ultimo, in particolare, era di turno in plancia e aveva a disposizione le tecnologie più avanzate per prevedere la tempesta. Gli inquirenti cercano di capirenon siano state prese adeguate contromisure per l’arrivo del maltempo, che secondo altri testimoni era visibile a occhio nudo. E cercano anche di comprendere come sia stato possibile l’allagamento della sala macchine, divisa dal portellone del vano lasciato aperto da un’altra porta. Il passaggio dell’acqua indicherebbe che anche questa seconda porta fosse aperta.