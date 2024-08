Bagni a Napoli Storie da Ortese a La Capria

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 27 agosto 2024) Coincidenze, chiamiamole così, però succede che il mare di– quello urbano della “cartolina” – sia tornato balneabile nella fausta domenica del 25 agosto, festa della compatrona santa Patrizia, che come buon auspicio ha sciolto il sangue nella chiesa di San Gregorio Armeno. Nello stesso giorno la squadra di Antonio Conte ha infranto la maledizione allo Stadio Maradona con una vittoria come non se n’erano più viste e Roberto De Simone, ultimo monumento della cultura partenopea, ha festeggiato la veneranda ricorrenza delle novantuno candeline. Balneabile sì, balneabile no: è dagli anni Settanta del secolo scorso, fin lì almeno risale la memoria, che “il mare esiguo e domestico” della città, come Giuseppe Marotta lo definiva, soggiace a una liturgia a sorti alterne. Consentito e proibito, mai del tutto dominato dalla cura né compromesso dall’incuria degli uomini.