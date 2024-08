Anche se le indiscrezioni continuano il Psg non prenderà né Sancho né Osimhen Le Parisien

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 27 agosto 2024) Lestronca ogni desiderio di. Secondo quanto scrivono i francesi, il Psg nonné l’attaccante del Napoli, né, altro nome accostato ai parigini. Il club allenato da Luis Enrique sta cercando solo un terzino sinitro. Il Psg non ha mai riattivato i contatti con il Napoli perScrive le: Il Psg ha cinque giorni circa per completare la rosa. Il mercato sta entrando nel suo tratto finale e, per il Paris, potrebbe essere animato da un arrivo e da molteplici partenze. Secondo le nostre informazioni, infatti, il Psg intende rafforzare la sua posizione di terzino sinistro, ma a determinate condizioni. Cerca quindi un giocatore in grado di superare, e non di competere, con Nuno Mendes. La dirigenza sportiva è quindi alla ricerca di un’opportunità sul mercato prima della chiusura del mercato, prevista per il 30 agosto alle ore 23.00.