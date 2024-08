Vip celebri artisti e icone dello sport Sting la super festa per l’anniversario di matrimonio Zucchero sul palco a cantare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 agosto 2024) Figline e Incisa Valdarno (Firenze), 26 agosto 2024 - Una, con tantissimi ospiti e la musica didel calibro di. È stata una serata indimenticabile quella che si è tenuta alla tenuta Il Palagio, la splendida dimora die la moglie Trudie Styler. L'occasione? Il 32esimo anniversario didell'artista britannico, ormai toscanissimo, e dell'attrice. Almeno cento persone invitate a cena nel meraviglioso e bucolico contesto dellavilla die moglie. Tavole imbandite all'aperto, in modo impeccabile. Fiori, candele e luci ad arricchire la splendida cena. Il tutto accompagnato da undove si sono esibiti numerosi, tra cuie lo stesso proprietario della tenuta,. Sulha suonato, accompagnato da una tastiera, anche il celebre capolavoro dei Police, Every Breath You Take.