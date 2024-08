’Vespucci’ nel Sol Levante Tappa del tour mondiale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 agosto 2024) "Siamo orgogliosissimi" di rappresentare l’Italia nel mondo, "sia come equipaggio che come collettività tutta del Vespucci". Queste le parole con cui il comandante dell’Amerigo Vespucci, il capitano di Vascello Giuseppe Lai, ha accompagnato l’ingresso nel porto di Tokyo che, per la prima volta nella storia, ha accolto lo storico veliero della Marina Militare italiana. "Siamo alla 22ªdeldopo 14 mesi da quando siamo partiti da Genova lo scorso primo luglio 2023 – ha sottolineato – Si tratta di unatanto attesa, la prima volta di nave Vespucci a Tokyo e in Giappone. Abbiamo grandissime aspettative sia di visitare una cultura diversa e affascinante sia di ricevere una calorosa accoglienza". La nave scuola ha raggiunto la capitale giapponese dopo 3.630 miglia navigate da Honolulu.