Un anno senza Klodiana vittima di femminicidio Raccolta fondi per i figli

(Di lunedì 26 agosto 2024) Castelfiorentino (Firenze), 26 agosto 2024 – È passato quasi undall’uccisione diVefa, per un triste ricordo ancora vivo a Castelfiorentino così come in tutto l’Empoese Valdelsa. E in attesa di iniziative per ricordarne la figura e sensibilizzare sulla violenza di genere (stigmatizzando i femminicidi) è in dirittura d’arrivo lalanciata dal Comune lo scorso ottobre, a favore dei duedella trentasettenne di origini albanesi. Sono gli ultimi sviluppi di una vicenda che lo scorso 28 settembre sconvolse la comunità castellana, nella qualeera ben inserita da ormai diversi anni. La donna, madre di due minori all’epoca dei fatti di 17 e 14 anni, venne trovata morta dopo l’incontro con l’ex marito Alfred.