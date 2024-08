Temporali in Emilia Romagna ma il caldo non molla con picchi di 36 Fino a quando

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024) Modena, 26 agosto 2024 – Arrivano iin, ma coloro che pensavano di trovare così un po’ di refrigerio dalle temperature ancora torride e ben oltre la media di stagione, resteranno delusi. Almeno per un po’. La fase di instabilità non è tale da rendere necessaria una allerta meteo, come quella di ieri (vedi bollettino Arpae). Cosa ci riserva allora il cielo nei prossimi giorni? Lo chiediamo a Luca Lombroso, meteorologo Ampro e divulgatore ambientale. Cosa dobbiamo aspettarci in questa ultima settimana di agosto? "In questa ultima settimana di agosto, ilcontinuerà a farsi sentire in, con temperature nettamente sopra la media del periodo.