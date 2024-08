Sono qui per te – Testo e video del coro dei tifosi del Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 26 agosto 2024) Ilqui per te” è diventato molto amato daidel. È nato nel 2017 e esprime l’amore dei supporter azzurri per la loro squadra. Ilè semplice ma tocca il cuore, parlando di una fede che va oltre i trofei. Questo inno unisce iin unpotente. Si sente in tutto lo stadio Maradona.qui per te: la nuova passione deiazzurri Storia e significato delqui per te” Ilqui per te” è diventato un simbolo dell’entusiasmo deidelnella stagione 2016-2017. Nonostante non hanno vinto lo scudetto, hanno espresso il loro amore per la squadra. Questo canto è nato dalla passione deipartenopei. Ildelqui per te” parla di una fede che va oltre i risultati. Unisce iin un inno che riempie lo stadio Maradona (allora San Paolo).