Scoperta nel cervello la ‘casa dell’amore’ Studio finlandese svela dove risiedono i sentimenti per figli partner e animali

(Di lunedì 26 agosto 2024) Milano, 26 agosto 2024 – L'amore? Una questione di. A differenza di quello che vorrebbe la tradizione che continua a fare riferimento al cuore. Nulla di nuovo in realtà, se non per il fatto che adesso sappiamo in quale parte della nostra mente dobbiamo andarlo a ricercare. Un team di scienziati dell'università di Aalto, in Finlandia, guidati dal ricercatore-filosofo Pärttyli Rinne, ha infatti scopertosi trova esattamente la 'casa dell'amore'. O meglio in quali angoli della nostra mente si annida. Gli autori dello, pubblicato sulla rivista 'Cerebral Cortex' (una rivista di neuroscienze edita dalla Oxford University Press), hanno portato la ricerca dell'amore a un livello completamente nuovo, rivelando che diverse tipologie di questo sentimento illuminano parti diverse del