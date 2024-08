Pomodoro e basilico made in Italy al via stagione del raccolto Barilla

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 26 agosto 2024) Roma, 26 ago. (Adnkronos) -: due ingredienti espressione della bellae dello stile italiano. Proprio in estate, con il caldo, arriva anche il momento del. Sono infatti oltre 100mila le tonnellate diitaliano che vengono lavorate e che poitrasforma ogni anno in salse e sughi e oltre 6.500 le tonnellate di100% italiano che diventano pesto. Proprio il100% italiano nasce principalmente nei campi coltivati vicino allo Stabilimento di Rubbiano a Parma, in piena Food Valley, dove si preparano sughi e pesti con vasetti 100% riciclabili. “Ilviene seminato in primavera, per essered'estate: con la raccolta si parte al mattino presto, poiché bagnate dalla rugiada le foglie mantengono tutte le qualità in vista della trasformazione.