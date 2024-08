Pizze fritte confetti e caffè Il cibo nel film iconico che apre il Festival del Cinema di Venezia

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 26 agosto 2024) In occasione dei 50 anni dalla scomparsa di Vittorio De Sica, alla 81esima Mostra Internazionale d’Artetografica diè stato selezionato in preapertura il capolavoro L'Oro di Napoli nella sezione "Classici", che verrà proiettato durante la pre-apertura del. Sei episodi, sei piccoli grandi ritratti di Napoli e della sua popolazione. Un omaggio alla città e ai suoi caratteri, ila episodi del 1954 è tratto dalla raccolta omonima di racconti di Giuseppe Marotta e adattati per ilda Cesare Zavattini, storico co-autore di De Sica. Nella pellicola sono molti – e spesso dolce-amari – gli spunti legati al. Ildi pre-apertura deldelNell'episodio cheil, Don Saverio Petrillo, interpretato da Totò, svolge la professione di "pazzariello" e da dieci anni la sua vita è un inferno.