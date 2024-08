Perché quando una donna è gravida si dice che è incinta?

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di lunedì 26 agosto 2024) Il termine “” è – come ben sappiamo – ampiamente utilizzato nella lingua italiana per descrivere unain stato dinza, ma pochi conoscono le radici storiche e linguistiche di questa parola. La sua origine affonda le radici nel Medioevo, con un’etimologia che richiama tradizioni antiche e simbolismi profondi. La parola “” trova le sue prime attestazioni nel XIII secolo. Un esempio significativo è il verso di Jacopone da Todi, poeta e mistico francescano, che usa il termine in un contesto religioso: «Spirito Santo, amor sommo e paterno, / riempié lei del suo santo governo: /si trovò la pulzelletta». In questo caso l’aggettivo “” è utilizzato per descrivere la Vergine Maria e intende sottolineare la sacralità della maternità. L’etimologia di “” è senz’altro affascinante.