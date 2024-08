Oasis i fratelli Gallagher di nuovo insieme? Potrebbe esserci la reunion attesa per il grande annuncio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Roma, 26 agosto 2024 – Stiamo per assistere al ritorno degli? Da giorni circola la notizia e sembrerebbe che Liam e Noelavrebbero trovato il modo per tornare a lavorare. Sui profili social ufficiali della band è comparso un enigmatico video, con una data e un orario: 27 agosto 2024, ore 8 am. Nessuna descrizione del post, nessuna spiegazione. La stampa inglese dà già per certa la notizia della ritorno del duo: una fonte citata dal Sun parla di “che nessuno pensava potesse mai accadere”. “Liam e Noel sono nemici acerrimi da oltre un decennio, ma sono segretamente tornati in contatto. È stato messo sul tavolo un accordo ed entrambi hanno detto di sì, consorpresa delle persone intorno a loro. Ci saranno concerti nel Regno Unito la prossima estate e sia Noel che Liam sono entusiasti di tornare là fuori", si legge sul tabloid inglese.