M5S nasce l’esercito di Beppe Grillo per sfidare gli scissionisti di Conte | è sfida all’ultima poltrona

(Di lunedì 26 agosto 2024) Ladi, che guida gli “” come in una puntata di Gomorra, trova l’immediata reazione dei lealisti, i “grillisti”, che scendono in campo a caccia di nemicio di poltrone, visto che sono quasi tutti ex parlamentari. Un incontro è già fissato a metà settembre, a Roma, per prepararsi alla ‘battaglia’ in vista dell’assemblea costituente del M5S, decisa da Giuseppee in programma il mese successivo, ad ottobre. M5s, la mobilitazione dei fedelissimi diA quanto apprende l’Adnkronos, il fronte degli ex parlamentari pro-– firmatari della lettera in cui l’ex premier veniva accusato di ‘ingratitudine’ – stanno lavorando per vedere e fare il punto con il garante e fondatore del Movimento.