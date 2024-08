Le zanzare trasmettono l’encefalite equina orientale EEE | lockdown in 10 città del Massachusetts

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Roma, 26 agosto 2024 - Lecheencefalite(EEE) all’uomo è l’incubo dei cittadini di alcunedel, Stati Uniti. Una situazione così potenzialmente pericolosa che i funzionari sanitari hanno consigliato tutti di rimanere in casa e hanno istituito un coprifuoco a partire dalle 18 per le attività all'aperto almeno fino a ottobre. Un caso di EEE trasmessa a un uomo A far scattare l'allarme è stato un caso umano di EEE, trasmessa dalle, il primo caso a livello nazionale da quattro anni (Non è stata resa nota la residenza e l'identità dell'uomo infetto, si sa che ha 80 anni, vive a Oxford e ha contratto la malattia la settimana scorsa, ndr). E dalle analisi delle aree messe sotto coprifuoco risulta che i fastidiosi insetti sono positivi al virus.