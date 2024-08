La costumista che ha firmato almeno uno dei vostri look in costume preferiti

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 26 agosto 2024) Se ancora non si conosce questo straordinario personaggio della storia del, è tempo di correre ai ripari. Edith Head è un nome che risuona con eleganza e prestigio nel mondo del cinema e della moda, conosciuta come lapiù acclamata di Hollywood. Una vera e propria icona che ha vestito le star più iconiche del cinema, lasciando un’impronta indelebile nell’industria cinematografica e un’importante eredità in quella del fashion. Il suo tocco magico si è celato dietro il successo di molti film classici, vestendo attrici del calibro di Audrey Hepburn, Grace Kelly e Elizabeth Taylor.