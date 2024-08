La Corea del Nord riapre al turismo ma è slalom tra regole assurde e conseguenze fatali Ecco quali sono

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 26 agosto 2024) Mentre le vacanze estive si apprestano alla fine, per i viaggiatori di tutto il mondo si apre un’opportunità in più in vista di quelle invernali: è attesa infatti per dicembre la riapertura delladelal. Ma, considerate le bizzarrecui ci si dovrà attenere, la meta promette di essere appetibile solo per i più temerari o per i più disciplinati, a meno di non incorrere nelle ire del regime di Kim Jong-un. LadelalLa notizia della riapertura delle frontiere ai visitatori, dopo cinque anni di chiusura dovuti al Covid, è stata data un paio di settimane fa da Ktg, un tour operator specializzato in visite turistiche nel Paese indicato come “una delle destinazioni più segrete e meno visitate al mondo”.