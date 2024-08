Insultare collega che si fidanza non giustifica il licenziamento | la sentenza della Cassazione

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 26 agosto 2024)unè un’azione deprecabile, ma non sempre va sanzionata con ilper giusta causa. In caso di, il giudice, valutando caso per caso, può prevedere il reintegro del lavoratore cacciato se il caso presenta determinati requisiti. È quanto certifica l’ordinanza n. 23029/2024Corte di. Il caso dell’operaio licenziato Tutto nasce dal caso di un operaio dell’Alfa Romeo di Cassino. L’uomo aveva avuto una relazione con una, ma la storia era poi terminata. La donna si era poita con un altro e il fatto aveva mandato su tutte le furie il suo ex, che dopo averle fatto degli iniziali complimenti l’aveva poi insultata.