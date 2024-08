Incentivi europei e nazionali alla Campania 73 mld in 25 anni | prima regione al Sud e seconda in Italia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 26 agosto 2024), insieme a Piemonte e Puglia, sono le regioni che, dal 2000 ad oggi, hanno raccolto più finanziamentidestinaticompetitività delle imprese. Secondo un’analisi (fonte banca dati opencoesione.gov.it) condotta da Vendor, società specializzata in finanza agevolata, efficienza energetica ed operativa per le Pmi, negli ultimi 25, sono stati finanziati a livello nazionale quasi 200 mila progetti con fondi pubblici per un totale di 21,46 miliardi di euro di cui 13,96 miliardi derivati dai programmiper le politiche di coesione in tema di competitività delle imprese.