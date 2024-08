Incendio in un bosco a Chiusdino Fiamme vicine all’Abbazia di San Galgano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 agosto 2024)(Siena), 26 agosto 2024 – Vastovicinodi San, nel comune di. Lesono divampate oggi 26 agosto in prossimità della strada statale senese aretina e, dopo aver bruciato sterpaglie e il ciglio stradale, sono penetrate in un. Sul posto 8 squadre di volontariato antincendi boschivi e operai forestali della Unione Comuni Val di Merse. La Sala operativa regionale per coadiuvare il lavoro delle squadre ha disposto l’invio di tre elicotteri della flotta regionale. Proseguono intanto le operazioni di bonifica e controllo dell'scoppiato ieri ad Abbadia San Salvatore (Si). Ancora impegnate una decina di squadre che proseguiranno la sorveglianza anche durante la notte.