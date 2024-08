Il giallo dell’hashtag Telegram bannato su X

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di lunedì 26 agosto 2024) Ma come è possibile che la patria digitale della libertà di espressione abbial’hashtagin seguito alla notizia dell’arresto di Pavel Durov in Francia? E come è possibile che il paladino (a convenienza) del “free speech” non abbia proferito parola su questa “censura”? Si tratta di due interrogativi su cui, probabilmente, non troveremo mai una risposta. Sicuramente non dalla piattaforma X, che ha deciso di non spiegare a nessuno il motivo per cui l’hashtag sia stato oscurato per moltissime ore.