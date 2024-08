Il funerale di Laura uccisa da un ubriaco al volante Non è un ultimo saluto lei sarà sempre con noi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 agosto 2024) Viareggio, 26 agosto 2024 – “Ci tengo a precisare che nonunperché lei, sono convinto,con noi”. Poche e strazianti parole accompagnano la frase pubblicata sui social che annuncia ildiChiricuta, la donna di 46 anni travolta eda unalmentre stava andando al lavoro. Il tragico incidente è successo ieri mattina, intorno alle ore 06 e mezzo, all’incrocio tra via Buonarroti e via Leonardo Da Vinci a Viareggio.stava andando come ogni mattina al lavoro in motorino quando un giovane di Poggibonsi, 28 anni, risultato positivo all’alcol test, ha bucato lo stop investendo in modo violentoe il suo scooter. foto umicini fiume camaiore al lido C’è rabbia e dolore in tutta Viareggio per la morte della giovane donna.lavorava come barista all’Universo 24 di Lido di Camaiore.