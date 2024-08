I nuovi poteri in Life is Strange | Double Exposure

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 26 agosto 2024) Durante l’Xbox Broadcast della Gamescom 2024, Square Enix ha pubblicato un video esclusivo che parla deiche permetteranno a Max di indagare sul giallo sovrannaturale al centro diisisuscirà sulle console Xbox Series XS, PlayStation 5 e PC il 29 ottobre 2024. Uscirà anche su Nintendo Switch in data futura. Oltre ad approfondire il nuovo potere con cui Max Caulfield può spostarsi tra due sequenze temporali parallele, il video parla anche della sua nuova abilità di percezione. La percezione, infatti, permette a Max di dare un’occhiata alla sequenza temporale alternativa prima di andarci, dato che i pericoli non sono limitati a una sola delle realtà. Con la percezione, Max può anche origliare le conversazioni che avvengono dall’altra parte, un’abilità sovrannaturale perfetta per una detective dilettante.