Gaeta gommone alla deriva | salvate 11 persone a bordo anche bimbi e una donna incinta

(Di lunedì 26 agosto 2024), 25 agosto 2024 – Timore per il peggio, ma pericolo sventato grazieGuardia Costiera diche, nel weekend appena trascorso, è intervenuta con prontezza ed efficacia per salvare 11di origine campana, tra cui 5 bambini e una, rimastea circa quindici miglia dcosta mentre tornavano dall’isola di Ponza adi undi 10 metri. I motori dell’imbarcazione, di 600 cavalli, si erano improvvisamente spenti e non è stato possibile riavviarli, lasciando il gruppo in balia di un mare molto mosso a causa dei forti venti di maestrale che avevano imperversato durante il giorno.