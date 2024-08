F1 Marko | Gap allarmante a rischio entrambi i titoli per la Red Bull

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 agosto 2024) Il consulente della Red, Helmut, si è detto preoccupato in un’intervista a Motorsport.com da come è andato il GP d’Olanda: “È un risultato. Soprattutto se guardiamo al giro più veloce di Norris, fatto nel suo ultimo giro senza DRS, girando in 1:13.8. Quindi, come ha detto Max prima della pausa estiva, la squadra deve lavorare di più e deve trovare dei miglioramenti perché così il suo campionato è a, sia quello di Verstappen che quello costruttori“.ha anche sottolineato quali fossero le aspettative della Red: “L’impressione era che se avesse vinto la partenza, noi avremmo potuto vincere la gara. Ma la cosa strana è stata che Piastri aveva quasi la stessa velocità di Lando e una volta che si è messo dietro Leclerc era finita. Quando Verstappen è stato raggiunto da Norris, quest’ultimo è passato e se n’è andato.